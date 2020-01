ORILO SE NA IMANJU! Mima ponovo napala Mionu, nije birala reči kojima će joj se obratiti: LIŽIŠ SE SA MATORCIMA! (VIDEO)

Nije se nadala da će dobiti ovakav odgovor.

Tokom večeri došlo je ponovo do kršaja drugarica Mione Jovanović i Mime Živković. Naime, ono što je Mioni zasmetalo jeste to što Mima priča po imanju o njenom druženju sa Lepim Mićom u negativnoj konotaciji. Iako je poznato da Lepi Mića inače imam dobar odnos sa svim zadrugarima i da se uvek postavi kao roditelj prema njima, Mima je imala potrebu da prekine to prijateljstvo.

Meni to nije normalno da ti pričaš! Iako ja to radim, pusti me da to radim, ne moraš ti da me kanališ. Ti si to meni već rekla, nema potrebe da i dalje pričaš to i da svi misle to. Ja ne želim ta pitanja! - odbrusila je Miona.

Ti znaš da sam ja istraumirana od noževa od leđima! Koji je đavo sad ušao u tebe? Je l' moćeš normalna da budeš, da ne dižeš taj nos i da se ne svađaš sa mnom? Je l' moguće? Kažem ti lepo, i ti se opet vraćaš na istu priču da sam ja rekla da se valjaš sa matorcima. Da li sam rekla nešto ružno o tebi? Nije lepo da se mazi sa devojčicom od 19 godina! On treba da se oseća grozno! Radi šta hoćeš Miona, tvoj život. Ne možeš da očekuješ da se družimo i da ti ne kažem ništa, ja folirant nisam. Kako si nezahvalna i bezosećajna! Ne mogu da verujem. Da staneš, pa da razmisliš, pa kad legneš razmisliš. Možda ti je magiju neku bacio, ko zna. Ti si pet dana normalna, šesti dan nisi - popovala je Mima.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.