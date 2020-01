JA ZA SVOJE PROBLEME KRIVIM SEBE: Mića očitao lekciju Edu i indirektno mu poručio šta misli o njegovoj situaciji sa Draganom! (VIDEO)

Pažljivo ga je slušao.

Lepi Mića i Edis Fetić komentarisali su svoje cimere u Beloj kući, a društvo su im pravili Bora Santana, Milan Petković i Stefan Kandić koji se preterano nisu mešali u njihove razgovore.

Ovom prilikom, Lepi Mića je istakao kako njega niko ne može ubediti u suprotno i da on ima svoje mišljenje. Takođe, Mića je rekao i kako za svoje probleme krivi samo sebe i tako indirektno dao Edu do znanja šta misli o njegovoj situaciji sa Draganom Mitar.

Ja sam samo ljut na moje prijatelje koji neće da shvate neke stvari. Ja za sve svoje probleme, krivim samo sebe. Mene Bora ne može da nagovara da ostavim ženu. Postojim samo ja i ja sam moj problem. Ja sve radim. Meni može milion ljudi da kaže da je FK Crvena zvezda najgori klub, za mene je najbolji. Imaš ljude koji su povodljivi, a oni nemaju karakter. Ja sam i te kako pozitivno nastrojen prema Bori i mislim mu dobro. To se isto odnosi i na Baneta. Isto i Mina mi je puno draga, ali neke stvari... Vreme će pokazati ko je bio prijatelj Tomoviću. O tome ja pričam, kralju - pričao je Mića.

Pa vi ste tri godine zajedno, proveli ste vreme - kratko je izjavio Edis.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: S.K.