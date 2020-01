UPLAŠILA SE?! Maja prepričala Ani šta je radila do ranih jutarnjih sati, a nije pomenula Janjuša! (VIDEO)

Slučajno ili namerno?

I ove nedelje je otvoren salon lepote u hotelu "Zadruga", a prve koje su došle da se ulepšaju su zadrugarke Ana Korać i Maja Marinković. Marinkoveća se požalila da je malo spavala, a Koraćevu je zanimalo šta je radila njena cimerka.

Spavala sam samo pola sata - požalila se Maja.

Šta si radila? - upitala ju je Ana.

Bila u rehabu, sa Mionom. Ko je bio još tu? Zola... - prisećala se Marinkovićeva.

Ono što je zanimljivo je to što je Maja zaboravila da spomene i Marka Janjuševića Janjuša, koji je sve vreme bio prisutan u sobi za rehabilitaciju. Da li je to uradila slučajno ili namerno, to samo ona zna.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.