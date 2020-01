OVO ĆE DA PRŠTI! Filip smislio kako da iznenadi Jelenu Pešić i privuče njenu pažnju, Erminin predlog ga NASMEJAO: Ako me odbije, UBIĆU SE! (VIDEO)

Prvi put priznao da mu nije lako.

Zadrugar Filip Đukić potonuo je zbog Jelene Pešić koja je odbila njegovu ljubav, a zbog toga je prekinula i svaki vid komunikacije sa njim.

On je danima neutešan, a to je prvo primetila Ermina Pašović koja je donela odluku da mu skrene pažnju i ukaže mu na to da je vreme da se potrudi oko nje ukoliko misli da osvoji njeno srce.

On je pokušavao da osmisli ideju kako bi je iznenadio, a onda je pao u trans kad je čuo Erminine predloge.

Da tražim od Drveta mudrosti 101 ružu, a da se ne potpišem? I onda da puste klip da sam to ja - pitao je Filip.

Ja ću da saznam šta voli, a ovako da joj priređujemo neke sitnice, da je oraspoložimo. I finale napravimo 14. februara, priredimo joj top iznenađenje - rekla je Ermina.

Jeste, pa da me ispali, da se ubijem odmah. Još samo da mi puste "Titanik" - rekao je Filip.

Autor: K.R.