O njenom ponašanju priča cela kuća! Orozović i Reljić osuli paljbu po Nataši, pa otkrili koja je NAJBOLJA devojka u Zadruzi! (VIDEO)

Još uvek su pod utiscima!

Prethodne noći veliku pažnju privukla je Nataša Radan koja je na najponizniji način trčala za Filipom Đukićem sa ciljem da ga u pripitom stanju odvuče u krevet.

Povrh toga, ona je prišla i Nikoli Orozoviću kako bi i njega zavela, ali je on nonšalantno odbio i stavio joj da znanja da ga ne zanima. Tu temu je on pokrenuo sa Filipom Reljićem, a on je bez dlake na jeziku otkrio šta misli o tome.

Ona je i meni prišla sinoć, ne mogu da verujem šta je radila - rekao je Orozović.

Meni je bilo jadno sinoć kad smo zablejali ispred kuće i nailazi Đukić, ona krene da trči za njim. Kakva scena, kako me ispalila. Bukvalno smo izašli da zapalimo. Ovde je jedino Pešićeva dobra devojka, eventualno Iva, ali i ona mi je kritična zbog prošlosti - rekao je Filip.

Pokazala je pravo lice, ja sam svojim očima gledao kako ga jurila, ljubila ga, liže mu uši, vrat - rekao je Orozović.

Autor: K.R.