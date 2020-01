SKLONI MI SE S OČIJU: Nina i Mlađa se susreli u garderoberu, nastala svađa zbog OVOGA! (VIDEO)

Jovanović pokušao sve da okrene na šalu, ali je Nina bila nervozna.

Večeras je došlo do rasprave između Nine Babić i Mlađana Jovanovića i to zbog praška za veš. Naime, Nina je tražila od Nataše Radan prašak, ali joj je ona dala Mlađin, što je Babićevu kasnije iznerviralo kada je saznala, pa se prepucavala sa Jovanovićem u garderoberu kada joj je on to pomenuo i rekao da ga je uništila.

Skloni mi se sa očiju, ne želim ni da te vidim, ni da te čujem - rekla je Nina.

Šta sam ti ja uradio? - upitao ju je Mlađa.

Ti si mi sve uradio - poručila je Babićeva.

Ti sad namerno urlaš tu, nisam ti se obratio ceo dan. Šta sam ti ja kriv, što sam ti dao prašak i što si ga sj*bala? - govorio je Mlađa.

Ti si Nataši dao prašak, a ja sam joj tražila njen - rekla je Nina.

Što si ga koristila? Što si me zvala u krevet da se vratim? - nastavio je Jovanović, a Babićeva je to negirala.

Detaljnije o ovome u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.