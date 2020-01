UDARIĆU NEKOGA, PRETERALI STE: Goca se SKANDALIZOVALA kada je videla gde zadrugari kriju hranu, pa im ZAPRETILA! (VIDEO)

Haos!

Mentorka Goca Džehverović se dodatno zgrozila kada je, povrh svega, našla sakrivenu hranu po imanju. Odmah je došla do Bele kuće, kako bi utvrdila ko je to sakrio, a ispalo je da su to bili Marko Janjušević Janjuš i Lazar Čolić Zola.

Neka Janjuš ide sa svojim potrčcima do izolacije da sklanja ono tamo. Ono je strašno. Oni su jeli tamo - rekla je Miljana Kulić.

Uzmi ovo prase, stavi ga u krevet i zagrli ga. Ja ću da udarim nekoga, preterali ste. Zaključaću vam vrata. Šta krijete hranu? - poručila je Goca Zoli, dok je pretila štapom.

Zna se ko gde šta šteka - pričao je Lepi Mića.

Ako je dala produkcija hranu, to je svačija. Ne smete da krijete - vikala je Džehverovićka.

Detaljnije o ovome u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.