DRAMATIČNO U BELOJ KUĆI! Miona i Miljana zaratile sa Ivanom i Janjušem! Jovanovićeva raskrinkala zadrugare, oni je žestoko izvređali! (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao da će se desiti!

Tokom emisije ,,Pitanja gledalaca" došlo je do žestokih uvreda između Mione Jovanvoić, Miljane Kulić, Ivane Šopić i Marka Janjuševića Janjuša. U celu situaciju umešao se i Lazar Čolić Zola, a do svađe je došlo jer je Mioni zasmetalo to što je Ivana izjavila da Jovanovićeva ima instruktora u Beloj kući, pa kada joj je skrenula pažnju da joj to smeta, Janjuš je počeo da urla na Mionu.

Zamolila bih ivanu Šopić da više ne govori da imam instruktora! Meni ne prija to, ja znam da ti skačeš, i provodiš vreme sa Šopićevom kad je Janjuš u izolaciji! Bataliji te priče! J*beš mi mamu- odbrusila je Miona.

Ovu budaletinu koje ubedio da je bitna u rijalitju! M'rš! - zaurlao je Janjuš.

Ološu ortodoksni! J*bem i ja tebi sve po spisku, j*bi svoju ženu! - uzvratila je i Miljana Kulić.

Smradu jedan! Nemoj da mi se obraćaš, j*bi svoju ženu! I juri se sa Šopićkom, nemoj meni da se obraćaš! - odbrusila je Miona.

Saljenko sedi dole, još nisi stigla da Beograda! - vikala je Ivana.

Krme, svinjo! Popušiš mi k*rac! Obe! Sedi krmačice! - urlao je Janjuš.

U video-prilozima pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.