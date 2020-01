REKAO SAM TI DA TO NE RADIŠ! Karić pridikovao Janjušu zbog Šopićeve, pa priznao ZAŠTO JE ODUSTAO od pokušaja da ih razdvoji! (VIDEO)

Nije više mogao da ćuti!

Marko Janjušević Janjuš nije mogao da dođe sebi zbog svega što je ove noći Ivana Šopić iznela za stolom, a sve su to bile činjenice zbog kojih su svi došli do zaključka da je on bio zaljubljen u nju i o tome vešto ćutao.

Stefan Karić je u toku reklama imao potrebu da se obrati Janjušu i prizna mu da ga je pre svega ovoga upozoravao, ali da je iz jednog razloga odustao.

Ja sam tebi lepo pričao da to ne radiš, a onda sam uhvatio sebe da može da se pomisli da ja imam emocije prema njoj! - rekao je Karić.

Nema veze, neću ni za Filipa da pričam ništa, nije ni bitno - rekao je Janjuš.

Detaljno pogledajte u nastavku.

Autor: K.R.