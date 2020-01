NEPRIJATNO! Šopićeva i Janjuš nerazdvojni od jutros, a ne progovaraju NI REČ! Tenzija može da se seče NOŽEM! (VIDEO)

Niko nije verovao da će doći do ovoga.

Ivana Šopić i Marko Janjušević Janjuš su potrčci ove nedelje, a na to mesto ih je postavila Milica Kemez, ovonedeljni vođa. Nakon poslednjeg "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do potpunog rasula u njihovom odnosu, zbog toga što je Šopićeva iznela mnoge navode, koje je bivši košarkaš demantovao. Njih dvoje su osuđeni jedno na drugo do kraja nedelje jer moraju da spavaju u sobi za izolaciju.

Iako više ne pričaju, njih dvoje su ovog jutra nerazdvojni. Nakon buđenja, oni su otišli do susedne sobe za rehabilitaciju, gde se nalazio i Mirko Gavrić. Nakon kratke Mirkove priče o filmu "Nemoguća ljubav", koji zadrugari snimaju po specijalnom zadatku Velikog šefa, nastala je neprijatna tišina.

Nekadašnji najbolji prijatelji nisu progovorili ni reč, a tenzija je mogla da se oseti u vazduhu. Da li će se situacija između njih uskoro promeniti, ostaje da ispratimo.

