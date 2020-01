A PRIČALA JE DA JOJ JE VLADIMIR JEDINI... Mina Vrbaški ima isti rečnik za sve? Ono čime je osvajala Tomovića sada koristi na Mensiju! (VIDEO)

Da li je ovo zaista sve njihov rijaliti dogovor?

Zadrugarka Mina Vrbaški poznata je po svojim ljubavnim brodolomima tokom boravka u sva tri najgledanija rijalitija ,,Zadruga".

Od Nemanje Đerić Đeksona, Ervina Mujakovića, Sava Perovića, Marka Markovića, pa sve do vrelih scena sa Vladimirom Tomovićem, za koga je tvrdila da je čovek njenog života.

Iako je zaljubljive prirode, ono što je zanimljivo jeste da zadrugarka uvek koristi iste forme rečenica kada želi da ubedi nekog zadrugara u njene emocije.

Tako je tokom romanse sa Tomovićem izgovarala replike kao što su ,,Ti si moj" ili ,,Ti si mi sve", što možete pogledati u mnogim video-klipovima na kojima se njih dvoje raspravljaju.

Vladimir je ipak od starta posumnjao u njenu ljubav i emocije, te ju je u nekoliko navrata u pitao koliko muškaraca je Mina volela kao što to oseća prema njemu, te je ona tvrdila da je to bio samo on.

Samo nekoliko nedelja kasnije dešava se ista situacija i to sa Vladimirovim ljutim neprijateljem, Mensurom Ajdarpašićem, sa kojim je Vrbaški izvela maestralnu ulogu, te je uspela da zajedno isprovociraju Tomovića i dovedu ga do diskvalifikacije.

Mina je uplovila samo nekoliko dana nakon što je Tomović napustio imanje u, kako ona tvrdi, romansu sa Mensurom, ali zbog njegove prirode i agresivnosti, koju je pokazao u svađama sa zadrugarima, ali i njom, dolazilo je do oprečnih rasprava tokom kojih je Vrbaški iskoristila iste rečenice kako bi ga ubedila u ljubav.

- Ti si mi sve, ne mogu da te gledam kao prijatelja, imam emocije prema tebi - su samo neke od rečenica koje je Mina izjavila Mensuru, dok ju je on optuživao da je flertovala sa pevačem Ćemom.

Podsetimo, da je Mensur tokom svog ulaska na imanje jasno stavio do znanja da bi voleo da izbaci Tomovića iz igre, kao i da mu se sviđa Mina, koja je u tom trenutku neumorno patila za Vladimirom.

Pa se dovodi u pitanje, da li je ovo zaista samo rijaliti veza, kako su gledaoci, ali i zadrugari komentarisali ili nešto više, procenite sami u nastavku teksta.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku teksta pogledajte raspravu Mine i Mensura tokom koje je ona koristila gore navedene rečenice, a potom ispod u narednom materijalu možete videti samo jedan od razgovora Tomovića i zadrugarke kada je ona izgovarala slične, ali i ste replike.

Autor: O. Bogdanović