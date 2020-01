TEK ĆEŠ DA DOBIJEŠ BATINE! Ukućani glasali za NAJVEĆEG AGRESIVCA ZADRUGE! Pale žestoke pretnje, Janjuš ponovo zaratio sa Kulićkama! (VIDEO)

Burno su reagovali gotovo svi zadrugari!

Tokom današnjeg sastanka ukućani su morali da obaberu i ukućanina koji je najviše agresivan među njima. Milan Petković glasao je za Taru Simov, Nataša Radan rekla je kako u kući ima više agresivnih ukućana, a odabrala je na kraju Marka Đedovića.

Janjuš je svoj glas prvo dao svojoj nesuđenoj kumi Miljani Kulić, a onda je burno reagovao njegov dobar prijatelj i Miljanin nekadašnji dečko Lazar Čolić Zola. Na kraju je Janjuš odlučio da promeni mišljenje i glas da Mariji Kulić, što se Miljaninoj majci nije svidelo.

Ne može. Ima etiketu - reagovao je Zola.

Svako ima pravo da glasa za koga hoće! - vikala je Miljana.

I Marija je bila agresivna, daću njoj! - dodao je Janjuš, a to se Mariji nije svidelo.

Svaka ti čast - poručila je Miljanina majka Janjušu.

Onda je glasao Lazar Čolić Zola, a bura se nije stišavala. Zolino izlaganje prekinuo je Marko Đedović, a zatim je iz kupatila izašla Miljana Kulić zbog čega je za crnim stolom nastao opšti haos. Na kraju je Zola naveo Marka Đedovića.

A ti nisi bio agresivan sa Miljanom - prekinuo je Đedović Zolu.

To je bila samoodbrana! Zbog mene je Miljana dobila četiri kazne. Boli te to Miljana, čim sada spominješ! Đedoviću, da li imaš neku etiketu? Glasam za tebe! - vikao je Zola.

Mlađan je svoj glas dao Edu, dok je Bane Čolak glasao za Marka Đedovića. Nina Babić i Stefan Kandić glasali su za Taru Simov, a sa njima se složio i Gagi Đogani. U nastavku je došlo i do svađe između Nine Babić i Mime Živković.

Nemoj da te gađam, da vidiš šta je agresija! Ti ćeš tek da dobiješ batine zato što se smeješ tuđoj nesreći! G*vno jedno malo! - vikala je Mima na Ninu.

Marija Kulić glasala je za Janjuša, koji je ranije tokom sastanka glasao za nju. Ovom prilkom Janjušević je burno reagovao, a nije mu ostala dužna ni Miljana Kulić.

Ovo neću zaboraviti! Samo sam sa Kulićima bio agresivan, samo sa njima od 70 ljudi - reagovao je Janjušević.

Pravdaj se narodu - poručila mu je Miljana.

Zorica Marković navela je Brendona, dok je Milica Kemez glasala za Stefana Kandića Kendija koji nije uspeo da osvoji njeno srce. Bora je na kraju glasao za Taru, a ova ukućanka dobila je najviše glasova u ovoj kategoriji.

