JA OVDE MOGU DA BUDEM SA KIM HOĆU! Nina i Miona ZARATILE zbog momaka: STEFAN JE NE FERMA NA DVA POSTO! (VIDEO)

Netrpeljivost među rijaliti drugaricama.

Tokom današnjeg popodneva došlo je do rasprave između Mione Jovanović i Nine Babić i to zbog momaka.

Naime, Miona je prokomentarisala da se Nini dopada Nikola Orozović, a da je u vezi sa Mlađanom Jovanovićem što je Babićevu iznerviralo.

Ona (Miona) je prva počela. Šta ima da prokomentariše? Stefan je ovde ne ferma ni 2 posto. Mlađa je nju ovde uzdizao, Mlađa i Vladimir su je uzdizali - pričala je Nina.

Ti si se pokunjila kada te je Mlađa ostavio, a Orozović izjavio da mu se sviđa Sofija. Idi preskači krov i ćuti - rekla je Miona.

Ja mogu ovde da budem sa kim god hoću. Nemojte da me terate na to. Ovaj dečko je jedini koji me zaslužuje. Ja nisam devojka za jedno veče nego ti - nastavljala je Babićeva.

On (Mlađa) je ležao ovde sa Mimom, a ona (Nina) se podigla i pita: "Gde je Orozović?" Nina, bolje ćuti kada si pokvarena - pričala je besno Miona.

Sviđa mi se Orozović i šta ćemo sad? Ali Mlađa mene voli. Ja mogu da imam koga god hoću - rekla je Nina.

Autor: D. B.