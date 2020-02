PRIZNALA DA JOJ JE MILJKOVIĆ LEP, pa završila u krevetu DRUGOG MUŠKARCA! Miona se zavukla kod NJEGA, pa tražila da joj radi OVO! (VIDEO)

Hoće li izgubiti šansu kod Miljkovića?

Ermina Pašović je večeras priznala Marku Miljkoviću da joj je Miona Jovanović rekla da je on lep, a to je Jovanovićevoj zasmetalo, pa se odmah brecnula na Pašovićevu. Međutim, kada su se svetla u spavaćoj sobi ugasila, mlada pevačica našla se u krevetu drugog muškarca i to Mirka Gavrića.

Hajde da me češkaš malo - rekla je Miona.

Gde? - upitao je Mirko.

Može po leđima - odgovorila je Jovanovićeva, a on je odmah krenuo u akciju.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.