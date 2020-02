"JEDVA SAM ČEKAO DA TE ŠUTNEM" Bora nije birao reči dok se svađao sa Milicom, a onda joj je pomenuo Filipa i ŽESTOKO PONIZIO (VIDEO)

Nije mogao da se smiri.

Bora Santana ne može da sakrije bes zbog postupaka njegove devojke, a najviše ga je zabolelo to što mu je pocepala sve papire u kojima je pisao motivacioni govor, a gde je ujedno i pripremao emisiju radija ,,Amnezija".

On ju je posle svađe pronašao pored hotela samu i tužnu, samo kako bi je obavestio da pokupi svoje stvari i vrati se u sobu.

Santana joj je stavio do znanja da ga više ne zanima do te mere da joj je priznao da ga je sramota što je posle Filipa Đukića pristao da on bude sledeći sa kojim će se ona poigravati.

Ne zanimaš me više, sela si tamo hoćeš da te snima kamera! Pocepala si mi sve, šta ja sad da radim?! - pitao se Bora.

Da, ti ćeš 50 ljudi da motivišeš, a mene da kuliraš! Nisi znao kafu da preneseš! - rekla je Milica.

Hoćeš da te zovem princezom? Ne znam ko je tebe tako zvao! Evo, u tri sam zajubljen ovde i šta hoćeš? Ozbiljne su ribe. Sa tobom neću imati se*s, neću te poljubiti. Znam šta te boli, bićeš favorit. Jedva sam čekao da te šutnem, ne mogu očima da te gledam. Ne zanimaš me, ne sviđaš mi se i to je to. Možeš da plačeš do sutra, to kod mene ne prolazi. Filipu koji te samo je*ao, si se dodvoravala, a mene si našla da ponižavaš - rekao je Bora.

Detaljno pogledajte u nastavku.

Autor: K.R.