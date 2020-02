SRCE JOJ SE RASPUKLO NA SITNE KOMADE: Mina nakon SVAĐE sa Mensurom potpuno utučena, ridala na sav glas! (VIDEO)

Demonstrativno napustila porodični sastanak!

Nakon što se po ko zna koji put posvađala sa Mensurom Ajdarpašićem, Mina Vrbaški istrčala je iz Bele kuće i pobegla u pab, gde je ridala na sav glas.

Učestale svađe Mine i Mensura ponovo su dovele do raskida, a ovog puta bio je zaslužan za to Vladimir Tomović i odnos koji je on imao sa ovom zadrugarkom. Međutim, to nije sve, mnogi zadrugari su tokom sastanka osudili Minu zbog njenog ponašanja, što ju je dodatno pogodilo.

Zadrugarka je u pabu plakala na sav glas, a potom se sklupčala i nastavila da tuguje.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.