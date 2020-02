ŠOK! Maja stala na Tarinu stranu, Mateja krenuo da URLA na nju: Mrš i ti u p*čku materinu! (VIDEO)

Ne smiruje se.

Tokom zanimljive igre Velikog šefa došlo je do žestoke svađe između Tare Simov i Mateje Matijevića, kada joj je on upropastio novu frizuru olupavši joj jaje o glavu. Ovo je Maja Marinković, koja je imala žestoke konflikte sa Tarom upravo zbog Matijevića, zamerila Mateji, rekavši mu da je Simova celu noć čekala frizera i da to nije u redu.

Boli me k*rac. Neka čeka opet sad - urlao je Mateja.

Šta se dereš? - uzvratila je Maja.

Ma, mrš bre u p*čku materinu i ti - nastavio je Matijević.

Trebalo je nešto drugo, ne jaja u glavu, devojka je išla kod frizera... Nisi u pravu, veruj mi... - zamerila je Maja.

Nek nisam u pravu. Od sto puta, neka nisam sad u pravu - poručio je Matijević.

Autor: M. P.