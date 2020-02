Obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

Mina Vrbaški je ove noći za stolom otkrila da zna šta su Ana Korać i Marko Janjušević Janjuš radili u Zadruzi 1 i da je za to bila očevidac i svedok. To je izazvalo burne reakcije, budući da je on oženjen.

Reci joj da je ovo mnogo ružno, nemoj da se kači sa mnom. Neće više u Beogradu nigde izaći. Ti ne znaš ništa i iznosiš budalaštine. Kad se svađa sa njima, neka radi šta hoće - skrenuo je Janjuš pažnju Mensuru.

Kako je video da ga je Mensur ignorisao dok ga je molio da upozori Minu da prestane da iznosi detalje, on je odmah otrčao do paba kako bi joj otvoreno zapretio.

Jesi ti normalna?! Samo dobro razmisli šta ćeš da kažeš! - rekao je Janjuš.

To si ti trebao da razmišljaš, ja ništa nisam rekla - rekla je Mina.

Boli me ku*ac koga sam ja je*ao. Nemoj tako da se podsmevaš, ja to nisam zaslužio - rekao je Janjuš.

Ja tebe nisam spomenula, to je Marija spomenula - rekla je Mina.

Autor: K.R.