ŽIVA SE POJEDOH ZBOG LJUBOMORE! Nina se JADALA Kendiju nakon svađe sa Mlađanom, on je savetovao da OKONČA ODNOS sa njim! (VIDEO)

Zadrugarka ne može da podnese Mlađanove pridike.

Tokom reklama došlo je do žestokog okršaja između Nine Babić i Mlađana Jovanovića i to zbog toga što je zadrugarka otkrila da joj je Mlađan ljubomorisao zbog Mensura Ajdarpašića.

Dušu mi je uzeo - žalila se Nina.

Nina nije mogla da sakrije svoj bes, a Stefan Kandić joj je dao savet da okonča svaki odnos sa Mlađanom.

Završi sa njim. Ti sada njemu pričaš za Orozovića i Mensura. On i Mensur se ne podnose i ti to sada spomeneš - savetovao ju je Kendi.

Živa se pojedoh zbog ljubomore. Prvi koji mi dođe, smuvaću se sa njim. Ja Mlađana volim najviše na svetu, ali ga ne vidim - vikala je Nina.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D. B.