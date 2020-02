ISTRIPOVALI RIJALITI ZVEZDE: Filip hteo da dobije BRAČNI KREVET sa Ivom, izgoreo od BESA zbog Aleksandre, ona mu žestoko odbrusila! (VIDEO)

Aleks se osilila od kad je bliska sa Zolom!

Rano jutros došlo je do svađe u spavaćoj sobi između Aleksandre Nikolić i Filipa Đukića i to zbog kreveta. Naime, Filip je želeo da dobije bračni krevet u kom spava Nina Babić za sebe i Ivu Grgurić, ali da bi se to desilo, Nina je trebalo da pređe u krevet Mirka Gavrića. Međutim, Aleksandra je rekla da se ona dogovorila sa Mirkom da ona pređe u taj krevet, pa je došlo do svađe.

Podsetimo, poslednjih nekoliko dana Iva i Filip spavaju u krevetu Marka Miljkovića, koji trenutko boravi u sobi za izolaciju.

Nakon žestoke rasprave, Aleksandra je odlučila da odbrusi Filipu.

Istripovali rijaliti zvezde, kako me nerviraju. Nemoj da me nerviraš mnogo, šta se gasiraš? - rekla je Nikolićeva, a on se nekoliko puta vraćao do sobe, gde su se i dalje raspravljali zbog kreveta.

