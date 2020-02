BIĆE SVAŠTA U IZOLACIJI! Mlađa i Nina ponovo zaratili! Kad su mu spomenuli Natašu i Orozovića, on IZLETEO SA SASTANKA! (VIDEO)

Nina i Nikola Orozović su ove nedelje potrčci.

U emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" govorilo se i o odnosu Nine Babić i Mlađana Jovanovića. Tokom ove teme nastala je nova svađa između Nine i Mlađe, tokom koje je on spomenuo Nikolu Orozovića. Zatim, kad je Mlađa rekao da mu se ne sviđa Nataša Radan on je pobesneo i napustio sastanak.

Ne želi on da se vrati! Njemu je valjda danas bilo krivo, ja sam se iznervirala zbog budžeta. Ja sam se onda posvađala sa Kendijem, Mlađa je to video i došao do mene - rekla je Nina.

Mi do danas nismo reč progovorili. Nju je pogodilo nešto što je danas bilo za stolom i eto - rekao je Mlađa.

Pa nije me pogodilo to, neke druge stvari su me pogodile, ali on sada ide... On tripuje. Ja njega nisam ukanalila, a on meni to stalno prebacuje. Ja shvatam da sam svašta rekla. Napolju ne bih obratila pažnju na njega, ali ovde prolazimo jedno pored drugo i ne mogu da ostanem imuna na njega - rekla je Nina.

Sram te bilo! Neću te više komentarisati. Idi u izolaciju i ne s*ri! Digao sam ti cenu i to je to - dodao je Mlađa.

Evo sada to radiš! Sada si mi prebacio za Orozovića. Nećeš spavati dok sam u izolaciji. Biće svašta u izolaciji - rekla je Nina.

Ne sviđa mi se Nataša! - pričao je Mlađa i napustio sastanak.

Rekao mi je Mlađa pre deset minuta da voli Ninu - dobacio je Bora.

Nakon nekoliko minuta, Mlađa se vratio na sastanak i nastavio sa svađom.

Svaki put za stolom me kanališ! Svaki put! Smeješ mi se ovde iza leđa! Mnogo je loše što igraš rijaliti. Par dana pre Nove godine si mi ponavljala: "Krećem od Nove godine da igram rijaliti". Očigledno sam pogrešio sa Ninom, zaj*be se čovek. Ona nije zaljubljena, ali ima strasti - pričao je Mlađa.

Meni je sinoć rekla da te voli - dobacila je Maja, Mlađi.

Ja ne znam šta se sa njim dešava. On se stvarno promenio. Postao je jako bezobrazan, pre pola sata kada smo bili na pauzi, ja sam rekla da između Orozovića i mene neće ništa biti. On je mene podj*bavao za njega i on sada nije siguran zbog sebe - rekla je Nina.

Ona se uvek kune i laže! - dodao je Mlađa.

Autor: Srđan Kuvekalović