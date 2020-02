NASTAVLJA SE KARAMBOL! Miljana ZAMALO NASRNULA na Đedovića, obezbeđenje je držalo, a onda je napala i njih! (VIDEO)

Opšti haos na velelepnom imanju.

Miljana Kulić je ušla u okršaj sa Markom Đedovićem i to zbog toga što je on pocepao papiriće i iste bacio u kafu, a ona ga je optužila da joj je ubacio lekove, uprkos tome što su svi jasno videli da to nije istina.

Kulićeva je počela da ga gura, a obezbeđnje je reagovalo brzinom munje i sklonilo je, zbog čega se ona bunila govoreći da ju je obezbeđnje ogrebalo.

Ovaj ovde me je gurnuo i bacio me na krevet - pričala je Miljana.

Morao je da te pomeri - rekla je Marija Kulić.

Ne laži, kobilo jedna - govorio je Đedović.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

