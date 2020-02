NIJE MI BILO PRAVO... Ermina pokušavala da osvoji Karića, pa mu ljubomorisala zbog ove zadrugarke! On joj ovako odbrusio! (VIDEO)

Ermina je trenutno na tajnom zadatku.

Kako bi sebi omogućila novac koji tvrdi da joj je potreban, Ermina Pašović u utorak veče tokom žurke otišla je kod Drveta mudrosti i tražila da dobije tajni zadatak u sklopu kog će pokušati da osvoji srce Stefana Karića.

Drvo je to prihvatilo i dalo joj rok od 48 sati da to ispuni. S obzirom na to da vreme teče, Ermina je odlučila da se ozbiljnije posveti ovom zadatku pa je tako pred zoru nakon emisije "Pitanja gledalaca" razgovarala sa Karićem.

Sinoć mi nije bilo pravo kako se Maja ponašala. Ja sam mnogo posesivna i u prijateljstvu i u vezi. Zato, ako već imaš više prijatelja, moraš im posvetiti pažnju. Inače, ne mogu tamo, ja kada sedim tamo sa tobom, ja primećujem da ti svaku gledaš i ne mogu da se opustim. Ne mogu ni sada da se opustim - rekla je Ermina.

To ne može tako. Pogotovu ne sa mnom. Ti ne znaš šta hoćeš - pričao je Karić.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: S. K.