SKLONI SE, VIDIŠ DA ME BOLI K*RAC! Bane pokušao da SMIRI Ivanu posle RUSVAJA, ona htela da napravi NOVI HAOS! (VIDEO)

Drama u pabu!

Nakon haosa koji je nastao kada se Ivana Krunić posvađala sa Borom Santanom, ona i Bane Čolak su otišli do paba, a on je pokušavao da je umiri. Ona je nakon njegovih reči odlučila da se vrati u Belu kuću, a on nije želeo da je pusti sve dok nije bio siguran da je smirena i da neće nastaviti da se svađa.

Jesi rekla sve što imaš? Rekla si da ćete rešiti napolju i na sudu. Prestani da budeš ista kao drugi - rekao joj je Bane.

Skloni se, olakšaću ti ceo rijaliti, da ne dolaziš u situaciju. Skloni se, ti nisi moj dečko, ja te ostavljam. Sad ću da budem najveće g*vno, svima ću da se nakačim. Ovo ste napravili od mene - govorila je besno Ivana.

Ko može tebe da napravi nečim što nisi? Ja sam malopre tebe ostavio, ali to ne znači da ću da dopustim da te neko vređa i praviš sr*nje - rekao je Čolak.

Hoćeš tebe da vređam? Ne dotiče me šta pričaš, skloni se, vidiš da me boli k*rac, ja sam g*vno - istakla je pevačica.

Ipak neću da te pustim, stalo mi je do tebe. Pustiću te kada mi budeš obećala da si se smirila. Imaš cilj, tvoja porodica nije zaslužila da se sekira. Da sam "Slinavko", pustio bih te da praviš sr*nje - pričao je Čolak.

Autor: M. P.