Sukob nastao zbog kupovine.

Tokom današnjeg porodičnog sastanka došlo je do žestokog verbalnog okršaja između Zorice Marković i Nine Babić i to zbog kupovine. Naime, pevačica je optužila Ninu da je preko reda kupovala pod izgovorom da kupuje samo za sebe, a ne za četvoro ukućana.

Ja sam u ovu sezonu ušla u miru. Što se tiče jučerašnje kupovine, stvarno ste katastrofa, ali ja sam vas zaj*bala sa čamcem. Maja je trebalo pre tebe da uđe, Nina je uzela 14 korpi. Ispala si bezobrazna - rekla je Zorica.

Nije tako, uzela sam 4 korpe. Uzela sam za mene i moju ekpiu - uzvratila joj je Babićeva.

Ja ti nisam Mlađa da možeš da me fortaš, igraš veoma bezbrazno. Ti si jedno bezobrazno derište. Mi nismo znali za koga ova devojka kupuje. Meni moje dostojanstvo ne dozvoljava da se svađam sa detetom od 20 godina. Ja ti nisam Mlađa, zaobiđi nas sa tim tvojim seljačkim forama - pričala je Zorica.

Kako su se zadrugarke unele jedna drugoj u lice, obezbeđenje je ušlo u Belu kuću kako bi sprečilo da dođe do većeg konflikta.

Ništa vas slagala nisam, uzela sam za nas četvoro, to je jedan budžet. Palite! - pravdala se Nina.

Sikter kući, Mlađa te odj*bao, pa si se priključila Đoganijevima. Šipkice mala. Nemoj da mi govoriš da palim, j*baću ti mamicu. Klošarko, da te ne zapalim - pobesnela je Zorica.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D. B.