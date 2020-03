LUNA I MARKO, ČUVAJTE SE?! OVA poruka otkriva Majine tajne NAMERE?! (VIDEO)

Mnogi će ovo ovako shvatiti!

Veliki šef je ovog jutra budio zadrugare popularnom muzikom iz devedesetih, a jedna od pesama koje su se našle na repertoaru bio je hit "Tek je 12 sati".

Maja Marinković je odmah ustala iz kreveta i počela da peva i igra uz ovu pesmu, a posebnu draž doneli su joj stihovi "Baš me briga što si njen". Da li je ovim poslala tajnu poruku da joj se još uvek sviđa Marko Miljković i da je briga što je on u vezi sa Lunom Đogani, to samo ona zna, ali Majin performans i buđenje ostalih zadrugara možete pogledati u nastavku, pa procenite sami.

Detaljnije o ovome u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.