DRUŠTVO TI JE U PABU, IDI TAMO: Mina ponovo prišla Mensuru, on joj izljubomorisao zbog OVIH zadrugara, pa joj žestoko odbrusio! (VIDEO)

I dalje se ne da.

Mina Vrbaški je ponovo došla do Mensura Ajdarpašića i gledala ga kao da želi da joj priđe, ali ju je on ignorisao. Kada je videla da joj bivši dečko neće prići, Mina je sama došla do njega.

Vrbaški je prebacila Mensuru što joj nije prišao, a on joj je prebacio što je celu noć bila u pabu sa određenim zadrugarima. Podsetimo, tamo su između ostalih bili Luka Belić, Nikola Orozović i Marko Janjušević Janjuš.

Možda sam i planirao da dođem, da nisi napravila nešto... Imaš pravo da radiš šta hoćeš. Idi tamo, tamo ti je društvo. Ja sam vojnik, izdržaću sve što mi spremaš ti i ovih 40 ljudi. Videćeš. Džaba ti je sve, društvo ti je pabu, da se malo smejete... - govorio joj je Mensur.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.