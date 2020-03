POKUŠALE DA GA PREVARE! Tara i Šopićeva ISKORISTILE Zolinu ljubav prema Janjušu, on morao da se poveri Miljani! (VIDEO)

Nije hteo da sakrije ovo od nje.

Tara Simov upala je u sobu za izolaciju dok su Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola razgovarali, pa mu je poručila da ga zove Marko Janjušević Janjuš, a Zola je odmah iskočio iz kreveta. Ovo mu je zamerila Miljana, koja smatra da je Zola Janjušev potrčko.

Kada je Zola izašao iz sobe za izolaciju, Tara mu je otkrila da ga je prevarila, te da ona i Ivana Šopić nemaju više cigareta i da želi da im Zola na neki način izvuče od Miljane nekoliko. On je otišao i do Bele kuće i objasnio i Ivani da neće moći to da uradi.

Nakon toga se vratio u izolaciju, pa otkrio Miljani šta se zapravo desilo, a ona je opet rekla da je Janjušev potrčko.

Autor: M. P.