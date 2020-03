"ŠTA HOĆE OVAJ ČOVEK OD MENE?" Gagi prišao Anabeli nakon završetka emisije, ona nije želela da razgovara sa njim! (VIDEO)

Ovo će iznenaditi mnoge.

Nakon završetka emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", Gagi Đogani je prišao Anabeli Atijas.

Hoću da razgovaram sa tobom, da znam u kom pravu razmišljaš. Ako hoćeš... - rekao je Gagi, ali ga je Anabela izignorisala.

Gagi ju je opet pozvao, a ona se začudila.

Ja ne znam šta ovaj čovek hoće od mene - prokomentarisala je pevačica.

Gagi je nakon toga još jednom prišao, pozvao je da izađu, ona je rekla da joj je hladno i da mogu da pričaju u sobi ako on to želi, ali je on otišao do sobe za izolaciju.

Autor: M. P.