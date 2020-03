DRAGANA I EDO NA STUBU SRAMA! Zorica Marković im pred svima očitala LEKCIJU IZ MORALA: Ovo što radite je sramota za oboje! (VIDEO)

Po ko zna koji put suočili su se sa brojnim kritikama i osudama cimera u Beloj kući.

Zadrugari su ove noći bili u prilici da čuju razgovor Maje Marinković, Edisa Fetića i Dragane Mitar, koja je priznala da je u "Zadruzi" bilo, kako je rekla, mnogo gradskih devojaka za koje se zna ko su i šta su, šta rade, međutim ne zavređuju veliku pažnju, zbog čega posle mesec dana izađu iz rijalitija "čiste" za razliku od nje, koja je svoj dala život na tacni i sve ispričala, što joj Edo uporno zamera.

Očekivano, uvodnu reč imala je Dragana.

- Pokrenuli smo neku temu nevezanu, kao da smo bili napolju... On meni uvek da njegovo mišljenje i savet, razmenili smo mišljenja, poredili situaciju sa mnom. I napolju kad pričamo - OK, vezujemo se za imena, ali ovde ne volim da potežem to. Mislim da je nekada bolje da razmislim pre nego što nešto kažem, jer me je to nekad možda koštalo u životu. Ja sam neko ko kada nešto kaže, pa i na svoju štetu, nemam problem, ne potresam se... To sam ja! Mene nikada nisu doticali bilo čiji komentari. Kada bih se time opterećivala, verovatno ne bih bila normalna. Nije mi ništa pogrešno rekao, već dobro za mene.

Milan Milošević stekao je utisak da se Edo zapravo plaši, te da Dragani sve to govori jer mu ne prija način na koji je ona okarakterisana u javnosti.

- Znam je mnogo više nego ovde, ovu istu priču joj pričam i napolju. Deluje mi kao klinka od 15 godina, da ti posle mesec dana druženja ispričaš nekom neke stvari... Ja to ne bih radio, ona to konstantno radi. Ništa nije dobila od te svoje priče. Prošle sezone je došla i ispričala priču, ja ne vidim da je dobila neki život, kamioni, avioni... Prošle godine je ušla ovde, izgubila 12-13 honorara, ugojila se 25 kila, ušla kao top riba, izašla bez ičega... Za sve ljude koje je smatrala prijateljima izdali su je za siću, a to da se ja plašim nečega - ja se ne plašim nikog, da se plašim ne bih došao. Ja njoj nikada nisam novac uplaćivao, to su priče... I da jesam, to je moje. Tako bih savetovao i svoju ćerku, sestru... Ništa je loše ne savetujem. Opet će ona, svakako, da uradi kako ona želi i misli.

Svoj stav iznela je i Zorica Marković.

Ne mogu ove savetodavce da slušam. To sve njemu smeta, nema ništa gore od ovog što sada radi sa Draganom. Mene od nje ništa više ne može da iznenadi, ona tako živi. On to njoj zamera, a nigde ne vidi on što radi ovo sa njom! Šta je ovo što on radi sa njom, kao ozbiljan gospodin i čovek, na šta ovo liči?! Ovo je meni od sveg gore, upravo zato što još uvek nisu završili svoje priče sa bivšim partnerima! Mislim da je to sramota za oboje - od Dragane smo navikli, od gospodina Edisa nismo - istakla je Zorica, posle koje se oglasio i Marko Đedović, budući da se pronašao u Edovim rečima.

- Mislio je između ostalog i na mene, jer sam ja najsvežiji primer svega što je pričao. Vidim jednu zajedničku crtu kod Gagija i Eda - njima nije strašno uraditi nešto, već pričati o tome. Nije problem što se to dešavalo o čemu se priča, već što se to reklo! Dokle god na taj način budemo lečili posledice, a ne budemo dolazili do uzroka - stvari se sigurno neće izmeniti - zaključio je Đedović.

