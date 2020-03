TI SI ZA LOGOR! Iva Grgurić zgrožena Mensurovim ponašanjem, pred svima upozorila Minu: Ubiće te od batina, izbiće ti sve zube! (VIDEO)

Odnos Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića i dalje je prilično turbulentan, a jednu od mnogobrojnih njihovih svađa imali su priliku da večeras tokom emisije "Gledanje snimaka" pogledaju i zadrugari.

Ovaj put je, kao i mnogo puta do sada, glavni problem bila Mensurova ljubomora i nepoverenje, zbog čega je ispitivao Minu u koga je krišom gledala. Odmah nakon što se snimak završio, reč je dobila Mina.

- To su trenuci kada nešto ne mogu da mu objasnim, da dokažem... Ne znam čemu vodi ovaj odnos i ove sve svađe, ovo su takve besmislene stvari u kojima se napravi ozbiljna priča i tenzija koja meni uopšte ne prija, ni njemu ni našim porodicama. Umesto da posle one čestitke naš odnos postane bolji, postao je sve gori i gori, imamo rasprave konstantne.

Mensur je sve vreme negodovao zbog komentara drugih zadrugara, a njegovim ponašanjem ponajviše je bila šokirana Iva Grgurić.

- Ovo je psihičko nasilje! Ja sam imala jednu ovakvu vezu, isto me je ubijao u pojam, dobijala sam batine, ostale su mi traume... Pokušala sam da odem, a kad odem sačeka me u autobusu, uhvati me za kosu, umlati me od batina! Imala sam jednog debila takvog kraj sebe godinu dana, imam traume od takvih imbecila. Njh dvoje nakon petnaest minuta kao da se ništa nije desilo - istakla je Iva i dodala:

Ubiće te od batina, ovde se još uspeva kontrolisati! Ja garantujem da će je ubiti od batina i izbiće joj zube sve! On je za logor, za kavez, to je sve!

Isto mišljenje delila je i Ermina Pašović.

- Ne mogu da verujem šta Mina sama sebi dozvoljava. On je bolesno ljubomoran! On će nju negde izbosti nožem, vi niste svesni šta se dešava! On je bolestan! Bolesno je to što ovaj čovek radi, prati svaki pogled, korak, uzdah, da mu se ona pravda, da plače...

Sličan stav delila je i Jovana Tomić Matora, koja je ušla u žestoku raspravu sa Mensurom tokom svog izlaganja, zbog čega su između njih pale ružne reči.

- Non-stop je ubija psihički! Mina uvek pređe preko toga, ja je pitam:"Što tako?". Ovo nije normalno! Ti si sa Minom, vidiš valjda da joj nije dobro?! Mina je zlato u ovoj vezi, da vam ja kažem! Ništa ne radi da bi se ponašao ovako - uporno je ponavljala Matora, koja je zbog svojih reči otpočela raspravu i sa Ivanom Šopić, koja s njenim mišljenjem nije bila saglasna.

- Nemoj da si mi se izbrecala više u životu! Što ti meni guraš kompleks koji nemaš?! Ja mislim da si ti iskompleksirana od Mensura!

Anabela Atijas istakla je da saoseća sa Ivanom Vrbaški, Mininom majkom, dok gleda ovakve scene.

- Mučno mi je sve ovo... Oboje ih krivim. Koliko god da Mensur radi ovo što radi, ona mu dopušta. Mina to bira, po sle deset minuta radi ponovo po svome.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo:

Autor: D.T.