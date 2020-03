ONA JE ZA SVE NJIH INSTITUCIJA! Janjuš na sva usta ishvalio Ivanu Šopić: Njen komentar zapalio je sve, odmah skočila i Maja! (VIDEO)

Odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša i dalje intrigira kako zadrugare, tako i gledaoce.

Stanarima Bele kuće ove noći prikazan je snimak noćnih poljubaca dvoje zadrugara, koje je Maja odmah poželela da opravda.

- Ovo nije prvi put, mi se tako družimo. Poljubila sam ga u obraz i to je bilo sve. Zvao me je on da dođem... Svako ima pravo da tumači na neki način, na meni je da odgovorim. - rekla je Maja, a zatim je Milan Milošević upitao Janjuša da li lepše spava kada ga ona poljubi za laku noć.

- Kako kad! Ne znam šta da ti kažem... Sa Majom imam neki odnos, sa Jelenom drugačije... Ivanu sam odvajao od svih, ona mi je bila institucija, stojim iza toga.

Maja je ponovo imala potrebu da ukaže na razliku između svog i Ivaninog odnosa sa Janjušem i tom prilikom demantovala da je odlepila za njim.

- Demantujem, ona ima pravo da prizna. Oni se ovde vode nekom velikom inteligencijom, a vidim koliko su ispali inteligentni. Ja osuđujem postupke i kada se uradi nešto što ne bi smelo, a ja se družim sa njim jer mi prija kao osoba, ne radim ništa loše. Zašto bih ja priznala nešto što ne osećam?!

Nakon što ju je Janjuš nazvao institucijom, reč je dobila i Ivana Šopić koja ga je ishvalila na sva usta, iako je svojevremeno priznala da je on njena najveća životna greška.

To što sam rekla da je moja najveća životna greška, ne on kao osoba, već što sam dozvolila da se nekome toliko približim i da se rode simpatije. Žao mi je što smo dozvolili da to prijateljstvo ode malo dalje, u glavi. I dalje ga puno volim, jako mi je drag, imam najlepše mišljenje o njemu, iako su mi se neki njegovi postupci nisu dopali. Od prvog do poslednjeg dana znam da misli da sam institucija u odnosu na ostale, to može samo da mi imponuje i to je za mene uvek kompliment. Slažem se sa gledaocima da je Maja apsolutno zaljubljena, a da se on zeza, kao što je i rekao - da će praviti sprdnju u rijalitiju - rekla je Šopićeva, sa kojom je brzo u raspravu ušla i Maja.

- Mene bi bilo sramota da upoređujem svoj odnos sa njegovim i njenim, naš je apsolutno samo drugarski odnos, a to što je njihov otišao u nekom kontra smeru, meni je žao, i to što je ispala glupa, ustala i priznala - zaključila je Maja, koja je potom pričala i o svojim navodnim emocijama prema Stefanu Kariću.

Autor: D.T.