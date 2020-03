FILIP JOJ DOSADIO, KARIĆA NIKAD NIJE ZABORAVILA?! Zadrugari izrešetali Ivu: Sve što radiš je FEJK! (VIDEO)

Većina njih smatra da joj je znatno interesantniji Stefan Karić u odnosu na Filipa Đukića koji joj je, po svemu sudeći, dosadio.

Ljubomorisanje Filipa Đukića Ivi Grgurić prikazano je večeras zadrugarima u emisiji "Gledanje snimaka". Iva je tom prilikom Filipu pokušala da objasni zbog čega ne želi da za crnim stolom upoređuje njenu sadašnju vezu sa onom koju je svojevremenom imala sa Stefanom Karićem, kako taj nekadašnji odnos i njega samog ne bi diskreditovala i ponižavala.

Posle odgledanog snimka, reč je dobila Iva, koja je ponovo stala u Filipovu odbranu.

- Moje mišljenje je da on nije ljubomoran na Stefana, nego jednostavno ne može da skapira kako ja mogu preko svega da pređem tako olako. Borim se sama protiv sebe. On i ja najbolje znamo kako jeste... Moja i njegova veza je transparentna, kao što vidite mi razgovaramo o svemu tome. Neću da budem u vezi u kojoj će mi se zamerati svaki moj pokret, pogled... On uoči nešto i to mi odmah kaže, ja to poštujem i cenim. Nije ljubomoran na Stefana, nego ne može da veruje da mogu da imam komunikaciju sa njim nakon svega. Zaljubila sam se u Filipa, imam velike emocije i hemiju, ali ne mogu da mu objasnim da Stefanu nisam prešla preko toga, ali da imam potrebu da budemo u dobrom odnosu. Ne želim da se zaobilazimo kad prođemo, gledamo u pod, ne želim takav odnos. To što se ja nekada nasmejem ili na videu ispada kao da ga omalovažavam svojim smehom, nije, nego to je zato što se uporno vrti jedna te ista priča u krug. Nismo na pauzi, rešili smo to. Meni stres ne treba, imala sam ga na početku "Zadruge". Sada mi je mirnija faza, meni to odgovara.

S njenim mišljenjem nije bio saglasan David Dragojević.

- Njemu je pun k*rac! Konstantno i dobacuje, dečko se skroz sklonio od svih... Zašto ona ima potrebu da gleda tamo, da se smeje?! Ne možeš protiv sebe, dosadno mu je to - nisu u vezi, ona ga spušta, ali ne možeš konstantno neke stvari da trpiš... Dečku je protiv glave. Povukao se od svih, ni sa kim nije dobar. Nema komunikaciju ni sa kim... Ako on njoj nešto prebaci, ona hoće odmah da se distancira, hoće pauzu. Sa njene strane je sve očigledno fejk - rekao je David, posle koje je svoje mišljenje dala i Ivana Šopić.

Da se ponavljam kao papagaj mi je dosadno... Iva se loži na pažnju koju je dobila preko Stefana. Verujem da joj se Filip svideo, ali joj je postalo dosadno jer joj to ne donosi toliku pažnju. Hoće da se sve vrti oko nje...

U Filipovu odbranu stao je i Mlađa Jovanović, koji je istakao da Iva nesvesno pravi neke poteze koji sa sobom povlače određene Filipove reakcije.

- Pravi se od Filipa da je ne znam ni ja kako ljubomoran, ali nije. Ja znam kakav je on, provodim sa njima dosta vremena... Moram da stanem u njegovu odbranu, pravi se od njega nešto što nije. Iva daje povoda da on u nekim situacijama, jednostavno, reaguje.

Ivi je zasmetalo i to što je na negativan način Ana Korać govorila o njenoj vezi s Filipom, zbog čega su otpočele raspravu, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku:

Autor: D.T.