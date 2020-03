SVI SU JE PROVALILI! Luna dala blagoslov Gagiju i Ermini, ona htela da propadne u zemlju od stida! (VIDEO)

Odnos Ermine Pašović i Gagija Đoganija mesecima unazad privlači pažnju, što je i večeras bio slučaj.

Zadrugarima je prikazan snimak razgovora Gagija, Marka Miljkovića i Lune Đogani o Ermini i njihovom odnosu, a prva je ovu situaciju jedva dočekala da prokomentariše Luna.

- Ja više ne znam šta da radim sa Erminom i tatom, vidim da tu ima nečega. On je meni toliko sladak kad mi se žali na nju, ona kad mi se žali na njega... Ja sam tu kao neki poštar! Mislim da tu ima nečega... Stalno se nešto peckaju, podbadaju, provociraju, ona se stalno smeška! Krajnje je vreme da ustanu i priznaju svoje emocije ovde. Mislim da je tatu zabolelo to što je Ermina rekla da bi iz kuće imala odnose sa Pandom. Tata je očekivao da će reći njega, pa se tu malo potajno iznervirao. Tata, imaš blagoslov što se mene tiče! Mislim da bi Ermina čuvala mog tatu kao nijedna žena na ovom svetu - aminovala je Đoganijeva, koja bi rekla da bi volela da ima "maćehu u Beču".

- Luna, možeš ti doći i ovako u Beč, nije bitno da se ja vežem za bilo koga. Šest meseci se borim, objašnjavam kao luda... Ne znam više šta da kažem. To spajanje je jako naporno, ja da sam htela to bi se desilo napolju. To je nemoguća misija, mi bismo se poubijali, zato što on mene toliko nervira, on ništa ne razume šta ja njemu pričam. Tvrdoglav je, užas - objasnila je Ermina, koja ni u jednom trenutku nije skidala osmeh s lica.

Autor: D.T.