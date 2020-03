Karić napao Ivanu, zaurlali NIKAD BRUTALNIJE, a kad budete videli zbog čega, nećete moći da verujete! (VIDEO)

Kao pravi ljubavni par.

Tokom dana došlo je do žestokog verbalnog okršaja Ivane Šopić i Stefana Karića i to zbog police koju je ona htela da iskoristi da stavi kozmetiku i šminku, ali je zadrugaru to zasmetalo.

Lažeš non-stop! Dogovor je bio da pregradimo ovo! - odbrusio je Stefan.

Ne lažem stalno, lažem zbog ovoga. Meni treba ova kutija, da stavim ove stvari. Tu kozmetiku koristimo i ti, i ja! Jedino što ti ne koristiš je ovo - odgovorila je Ivana.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.