TO JE KRAJ... Bio je oženjen ćerkom fudbalera, detalje o BRAKU je krio kao zmija noge, a sada je Luka Belić otkrio jednu stvar koja je REKLA SVE (VIDEO)

Više nije hteo da ćuti!

Tokom dana Zorica Marković i Luka Belić osamili su se od svih zadrugara, te su popričali o njegovom braku. Podsetimo, pred ulazak na velelepno imanje, Belić je ispričao samo neke detalje o njegovom braku u kom je bio sa ćerkom bugarskog fudbalera Hrista Stoičkova.

Naime, po Lukinim rečima, njegov brak nije funkcionisao poslednjih godinu dana, te je on odlučio da se vrati u Evropu. Po ulasku, Belić je tvrdio da on nije ostavio svoju bivšu suprugu, kao i da njeni roditelji ne znaju šta se zapravo desilo, a on je sve ostale detalje zadržao za sebe.

Međutim, Zorica i Luka popričali su o odnosima u braku, na šta je zadrugar jasno stavio do znanja kako postupa prema bivšima.

Ja sam čovek kad precrtam nešto, to je kraj. Odmah sam nastavio svoj život. - pričao je Luka.

Ja sam mogla neke ljude da shvatim, pa nađem razumevanje, ali retko. Nikad nisam mogla da shvatim da patim za nekim ko mene nije voleo - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.