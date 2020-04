Tokom današnjeg sastanka oko žurke Milica Kemez skočila je u odbranu Bore Santane, te je napala Lepog Miću, koji je prethodno s njim ušao u konflikt.

- Drži ti celu npć pažnju ljudima! Da ne valja, ne bi mu slali harmoniku - siktala je Milica, koju je Mića odmah sasekao.

- Sedi dole, budaletino jedna! J*bao te Bora, da te j*bao! Dajte joj makaze da se bavi frizerajem!

U međuvremenu, za reč se izborila Miona Jovanović, koja je iznela svoje mišljenje.

- Sviđa mi se ideja Zorica Marković da peva. To što Milica kaže da su ostali mrtva puvala, pa ne mogu da se izbore za mikrofon... Bora je tad uzeo mikrofon, nisam htela da mu otimam, ne pada mi na pamet. On se zaneo, popio, uzeo da svira. Dogovor je bio! Ispada da ja nisam htela, da me je bolelo uvo - pričala je Miona, tokom čijeg je izlaganja došlo do rasprave između Milice Kemez i Bore Santane, budući da mu je zabranila da ubuduće peva na žurkama, što mu se nikako nije dopalo.

- Ti ćeš meni da kažeš šta da radim, je l' si ti normalna?! Meni majka nije govorila šta da radim - negodovao je Bora, a Milica je odmah uzvratila kontranapadom.

- Ne zanima me, idi glumi cirkuzanta!

U međuvremenu, Milica je opet ušla u konflikt sa Lepim Mićom koji joj je očitao bukvicu nakon što ga je opsovala.

Slušaj ti mala, naduvana, prepotentna frizerko... Hvataj se priča o makazama i fenovima, džukalo kompleksaška! Sram te bilo, kompleksu ljudski! Klošarko smrdljiva, spavaš ko međed ovde.

Otpočeta je opšta rasprava, nakon koje je Zorica ponudila da će dati 26.000 dinara za organizaciju žurke, što su otali zadrugari pozdravili. Pogledajte kako je to izgledalo:

Autor: D.T.