KIVNA I BESNA KAO RIS! Milica Kemez URLALA po spavaćoj sobi zbog ŽURKE, a OVO je razlog! (VIDEO)

Nije mogla da izdrži!

U spavaćoj sobi Milica Kemez režirala je sopstvenu dramu, negodujući što je Lepi Mića organizator žurke. Naime, zadrugarka je bila nezadovoljna što drugim zadrugarima nije pružena prilika da se dokažu, te je tvrdila da je u pitanju šlihtanje prema Mići.

Podsetimo, Veliki šef dao je zadrugarima slobodnu volju da izaberu organizatora, a oni su većinom glasova doneli odluku da to bude baš Mića, kao neko ko je iskusan u toj sferi ugostiteljstva. Kemezovoj se to nije svidelo, pa je oplela po zadrugarima tvrdeći da se šlihtaju Mići kako ih on ne bi napadao za crnim stolom.

Šlihtaju mu se da ih ne bi napušio k*rcem! - odbrusila je Milica.

Autor: O.B.