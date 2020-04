ZAR PRED OCEM?! Luna spopala Marka u spavaćoj sobi, zavukla mu ruke OVDE, a evo gde je Gagi bio za to vreme! OVO ĆE VAS OSTAVITI U ČUDU! (VIDEO)

To što je Gagi bio u blizini, njoj nije predstavljalo problem.

Luna Đogani previše se opustila u spavaćoj sobi, pre emisije ''Gledanje klipova'', dok je ležala u krevetu sa Markom Miljkovićem.

Luni nije predstavljalo nikakav problem ni to što je njen otac Gagi Đogani bio u tom trenutku u spavaćoj sobi, blizu njihovog kreveta, pa je prvo stavila nogu preko Marka, a onda mu zavukla ruke u donji veš.

Po Luninim pokretima, reklo bi se da se baš dobro zabavila sa rukama koje su završile u Markovom međunožju, te je svom dečku pružila pravi užitak, a za to vreme nije obratila pažnju ni na to što je bila okružena cimerima iz Bele kuće, a ni na to što je tom trenutku prekoputa njih ležao njen otac. Kako je sve to izgledalo pogledajte u video-snimcima u nastavku:

Zadruga 3 - Luna zavlači ruku između Markovih nogu, na korak od Gagija, 2.deo - 23.04.2020. pic.twitter.com/rwFL8WtfhD — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 23. април 2020.

Zadruga 3 - Luna zavlači ruku između Markovih nogu, na korak od Gagija, 1.deo - 23.04.2020. pic.twitter.com/4rr7hO21hm — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 23. април 2020.

Autor: Pink.rs