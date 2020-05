MINA U PROBLEMU, Mensur zamolio OVOG zadrugara da joj pomogne, usledio HLADAN TUŠ zbog devojke! (VIDEO)

Nije hteo ni da čuje.

Mensur Ajdarpašić je nakon prepucavanja sa Tarom Simov otišao do spavaće sobe, gde se šalio sa Branislavom Radonićem Brendonom, koga je čak i pohvalio.

Nakon toga su otišli do kuhinje, gde je Mensur zaključio da Brendon stvarno voli Nikolu Orozovića, a zatim je Mina Vrbaški kukala kako je bole leđa, a Ajdarpašić je zamolio Radonića da je on izmasira, kako je on spremao hranu.

Hajde, batana - zamolio je Mensur.

Ljuti mi se Barbara - odgovorio je Brendon.

A ne ljuti se kada muškarce? - upitala ga je Mina.

