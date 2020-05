SKOČILI KAO OPARENI! Luna i Marko jedva dočekali da Brendon završi sa tuširanjem, odmah otišli do toaleta! (VIDEO)

Opet samo kupanje ili nešto više od toga?

Nakon završetka emisije radio "Amnezija", Branislav Radonić Brendon je zamolio Lunu Đogani i Marka Miljkovića da on ode do toaleta pre njih, a oni su ga čekali i več počeli da cupkanu nogama od nestrpljenja. Čim je Brendon izašao, odmah su skočili na noge i otišli do toaleta.

Odmah su ušli u tuš kabinu i pustili vodu. Podsetimo, ovo dvoje zadrugara uporno tvrde da nemaju s*ks kada se tuširaju zajedno, iako svi sumnjaju u suprotno, a da li se nešto dešavalo između njih, procenite po klipovima u nastavku ovog teksta.

Zadruga 3 - Luna i Marko u tuš kabini - 13.05.2020. pic.twitter.com/DUWnYOa4jx — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 13. мај 2020.

Autor: M. P.