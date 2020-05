"NE SPOMINJI JE" Janjuš digao FRKU na sam pomen Majinog imena! (VIDEO)

Kao oparen!

Nakon gledanja serije "Nemoguća ljubav", Iva Grgurić je otišla do paba, gde je jela krem zajedno sa Markom Janjuševićem Janjušem i Nikolom Orozovićem. Nikola se ponovo požalio na Brendona, pa je rekao kako svima to deluje smešno, ali njemu ne i to prebacio i Ivi.

Meni je bilo smešno, dok se meni nije desilo isto - rekla je Iva.

Evo, npr. Maja... - počeo je da navodi kao primer Orozović, ali je Janjuš podviknuo.

Ne spominji je! Ne zanima me rijaliti do kraja - dreknuo je bivši košarkaš, pa ispričao da želi da se ugasi i da ga ne zanima da li će osvojiti neku od nagrada, jer ne želi da se bori sa drugim zadrugarima, za koje smatra da su loši, jer ga povezuju sa Marinkovićevom, ali i Šopićevom.

Autor: M. P.