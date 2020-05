ANABELA SE SKAMENILA! Čolak sve vreme ogovarao Ivanu, a onda mu je Atijasova prišla i saopštila OVO! (VIDEO)

Nije mogla da dođe sebi!

Bane Čolak večeras se našao u centru pažnje zbog ulaska njegove bivše devojke Ivane Krunić, koja ga je javno ostavila zbog njegovog ponašanja prema njoj. Čolak je odlazio od zadrugara do zadrugara, kako on to voli da radi, i pravdao sebe da je ona njega izdala, želeći da sebe predstavi da ništa loše nije uradio.

Anabela Atijas prišla je Čolaku koji je bio ispred Bele kuće ogovarajući Ivanu, ona je tvrdila da ništa loše nije pričala o Krunićevoj.

Kaže da ćemo se prepoznati na koga je ljuta, ja je pitam da li je ljuta na mene, kaže da ćemo pričati, ne znam majke mi... Ja se nisam mešala. Ja sam sve najlepše pričala o njoj u izolaciji - rekla je Anabela.

Autor: O.B.