"POVRAĆA JOVANA, POVRAĆAM JA!" Matorin peh i dalje glavna tema u Zadruzi, Luna se prisetila situacije iz PRVE SEZONE! (VIDEO)

Haos.

Zadrugari okupljeni oko Jovane Tomić Matore pričali su o njenom pehu koji je bio noćas, kada je povratila jer je jela kobasice, krem i pomešala sve to sa alkoholom. Dok su je zadrugari zezali za to, Luna Đogani je dobacila da ne pričaju više o tome, a Matora je rekla da je ona jedina koja je razume da to nije blam.

Luna je potom prišla i prisetila se situacije iz "Zadruge 1", kada je Jovana pomagala njoj dok je povraćala, a zatim i ona uradila isto.

Povraća Jovana, povraćam ja - pričala je Luna i počela da se smeje zajedno sa Jovanom.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.