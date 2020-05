"IZVINI, MOLIM TE, IZVINI!" Ivana Šopić posle GREŠKE kleknula ispred Stefana Karića! On joj poručio: NIŠTA NIJE DOBRO! (VIDEO)

Pala ispred njega!

Na koga je to Stefan Karić ljubomoran, polemisalo se ove noći u rijaliti programu "Zadruga" tokom emisije "Gledanje snimaka". Mateja Matijević i Marko Miljković su bili neki od zadrugara na koje je Karić možda ljubomoran, ali Stefan to nije želeo da otkrije. Tokom pauze za reklame došlo je do svađe između Ivane i Stefana.

Okej... Kažem ti, sekunda, j*bi ga... - govorila je Ivana.

Stani više, zato ti i kažem. Prekini više. Ispadaš bre... Uzdižeš nekoga. Neke stvari moraju da se ćute, ko god da je. Kako si danas reagovala? Dovoljno je da me izbaciš iz koloseka. Nije dobro ništa, veruj mi kad ti kažem - pričao je Karić.

Ti kapiraš da ja nekada ne mogu da se kontrolišem? Izvini! Izvini! Molim te, izvini! Sad je to veliki problem? Meni je ovo glupost - rekla je Ivana.

Videćeš da li je glupost kada se ja tebi budem tako ponašao za svaku sitnicu - dodao je Stefan.

Autor: S. K.