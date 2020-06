RASKID RASKIDA! Iva i Filip u KLINČU zbog žurke, zadrugarka mu odbrusila: SPISKAO SI SVAKU ŠANSU! (VIDEO)

Nije mogla da se suzdrži!

U ranim jutarnjim satima ponovo je došlo do svađe Ive Grgurić i Filipa Đukića zbog raskida koji se desio prošle noći tokom žurke. Naime, Ivi se nije svidelo to što je Filip počeo mnogo da pije, a nakon što je pokušala da ga smesti u krevet, a on pogazio njene reči, odlučila je da zauvek raskine sa njim.

Ja se nerviram sa strane, što govore ljudi vidi ovog debila i ovu jadnicu što plače za njim, a nisam mogla da doprem do tebe da praviš budalu i od sebe, i od mene. Ja te odvedem u krevet i ti se vratiš i opet cucaš! Nije bilo načina da dođem do tebe! Svaku šansu si spiskao, ne jednom, ne dvaputa, već četiri puta! - rekla je Iva.

Da li si ti meni ikada rekla da mi daješ drugu šansu? - upitao je Filip.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

