"NE RADI MI OVO, STVARNO ĆU DA TE PRIMIM U STAN" Maja pala u OČAJ kada je videla Janjuša, preklinjala ga da NE BEŽI iz rijalitija! (VIDEO)

On i dalje ponavlja da je ovo kraj njegovog života.

Maja Marinković je istrčala do dvorišta, da upita Lepog Miću da li je on kriv što je završila u krevetu kod Janjuša ili je za to kriva njihova ljubav, a odmah je pala u očaj kada je videla u kom je stanju košarkaš. Podsetimo, Janjuš sve vreme tuguje i hoće da pobegne i priča kako je ovo kraj njegovog života.

Nemoj molim te to da mi radiš - pričala je uplakana Maja.

Odlazim, neka me puste - govorio je Janjuš.

Mićo, on meni ništa ne veruje. Ja bih ga stvarno primila u stan. On misli da će to da se odrazi na dete - nastavila je Marinkovićeva.

Autor: M. P.