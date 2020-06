SULTAN FETIĆ! Edo osmislio ceo nastup na ZADRUGOVIZIJI, Dragana ga odmah pecnula kad je spomenuo njih dve! (VIDEO)

Tenzija se ne smiruje!

Veliki šef obavestio je zadrugare da će se u subotu održati još jedna u nizu ,,Zadrugovizija", pa je imanjem zavladala totalna euforija.

Edis Fetić sedeo se sa ljubavnicom Draganom Mitar i Erminom Pašović, sa kojima inače i nastupe kao grupa. Njih troje pričali su o nastupu, a Fetiću je u jednom trenutku sinula ideja, pa ju je i izneo pred devojkama.

Naime, Edis je osmislio da on bude sultan, a da Ermina i Dragana budu igračice, koje će da obasipa novcem. Kako su se prethodno prepirali oko toga da on ne želi da bude deo estrade, već to prepušta ljubavnici i pevačici Dragani. Međutim, Dragana je odmah iskoristila priliku da bocne Fetića.

Još da dovedu dve igračice i top - pričao je Edis, na šta je Dragana reagovala.

Eto, vidiš da je za scenu - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O.B.