"HOĆEŠ DA ME GEPEKUJEŠ KAD IZAĐEMO?!" Karić pobesneo kad je čuo da ga zovu ZOLA SA ZVEZDARE, pa skandalozno vređao Ivu! (VIDEO)

Napeto!

U emisiji "Pitanja gledalaca" posle haosa između Anabele i Marka, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Ivanu Šopić: "Kako je to Iva dok je trčala za Stefanom bila kerić, a kada ti to radiš to nije ponižavajuće? Više je ponižavajuće kada si rekla da voliš da se uvališ" - glasilo je pitanje.

Ja pravim parodiju na stvari za koje mene optužuju. Po meni Iva jeste kerić, ja nikada nisam ustala i tako radila. Mene su s Karićem spajali od prvog dana, ja za njim nisam trčala. Družili smo se od prvog dana i kada smo bili u vezama. Ja sada ne želim da se svađam s njim, jer treba da uživamo. Ona je trčala. Ja mislim da smo se on i ja prirodno našli. Janjuš je jednom rekao: "Ti si mene proganjala" u smislu da sam ga vređala i napadala - rekla je Ivana.

Ako me već gleda, neka uči od mene. Ti Stefane ne znam što me komentarišeš. Ona u svakoj vašoj svađi mora mene da provuče, jer si ljubomorna na mene. Pogledaj sebe, a pogledaj mene. Čim te pogledam, sve mi je jasno. Ja sam svesna sebe - rekla je Iva.

Ti ližeš znojava smrdljiva matora m*da za zube, a ja sam sa ovim zgodnim dečkom. Problem je u tvojoj glavi jer si gadna. Taj botkos neće skinuti slike sa matorcem - poručila je Ivana Ivi.

J*bem je u usta smrdljiva! Neka pobedi! J*bem je u usta ona! J*bem je u usta! - besan je bio Karić, a onda je dobio pitanje:

Pitanje za Zolu sa Zvezdare. Objasni nam kako ćeš podržati Šopićku i njene vrednosti da bude švalerka koja će ostaviti dete bez oca? Znaš li ti ko je pored tebe? - glasilo je pitanje za Karića.

I šta sam ti rekao? - besno se obratio Stefan Ivani posle pitanja.

On je meni i ranije rekao: "Ja ne mogu da verujem da si ti ušla u vezu s nekim oženjenim i kako te nije bio blam". On je svestan s kim je i to je prihvatio - rekla je Ivana.

Šta sam ja radila? - reagovala je Iva.

Jesi se vaćarila sa Vladimoriom? Ma sisaj bre k*rac. P*ši k*rac! - vređao je Karić Ivu.

Ti možeš samo da se šlihtaš Staniji i da p*šiš k*rac matorcima! - rekla je Ivana Ivi.

Mnogo ste poleteli - poručila je Iva.

Vi ste kalibar! - rekla je Ivana.

Šta se ti petljaš pi*kice? Što ne pustiš svoju alavicu da se brani? Hoćeš malo da me gepekuješ kada izađemo ili da zatvoriš svoje beogradske kapije? Hajde, cavice! Mamlaze glupi, Zola sa Zvezdare - obratila se Iva, Stefanu.

Sad ćemo da vidimo! Kako si ga gutala! P*ši bre k*rac! - rugao se Karić Ivi uz mnogobrojne uvrede.

