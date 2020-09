LEPI MIĆA ODLUČIO DA ŽESTOKO KAZNI OVO DVOJE ZADRUGARA! Prošle nedelje im dao najviše, a sada NAJMANJE PARA - za sve je imao JAK RAZLOG (VIDEO)

Sve im je sasuo u lice!

Prvi učesnik koji je napustio "Zadrugu" Vasilije Ilić odlučio je u svom pismu, koje je ostavio zadrugarima, da na mesto vođe postavi lepog Miću, koji je i prošle nedelje bio na istoj poziciji.

Tokom dana Veliki šef je zadrugarima poslao pismo, kao i budžet za nedelju pred nama.

Dragi zadrugari, Veliki šef vam šalje novac za ovu nedelju. Vođa je taj koji će odlučiti koliko ko dobija, a vođa je u obavezi da obrazloži svaki iznos - pisalo je u pismu Velikog šefa.

Prošli put sam odlučio da novima dajem veće budžete, međutim neki se nisu snašli. Ja nikoga ne mrzni, ali vas ni ne volim, i molim vas da vas ne pojede sujeta - rekao je Lepi Mića, koji je potom krenuo u akciju.

Anji Todorović i njenom dečku Jovanu Cvijetiću Cveletu, koji su prošle nedelje dobili najveće budžete, ovaj put dodelio je najmanje.

- Dobili ste male budžete, prošli put ste dobili velike budžete. Još ne mogu da vas komentarišem kakvi ste, šta ste, u igri ste nekoj koja je meni nejasna. Vaša družina se ovde pocepala, odjednom je došlo do te priče sa Vaskom... Ne znam ko je u pravu, a ko nije, to je na vama. Rekao sam samo - nemojte da idete kao rulja, da linčujete nekog samo zato što je nešto rekao. Juče je to ispalo jako ružno, svi na njega... On to govori za sebe - rekao je Lepi Mića, koji je posle njih Vladimiru Tomoviću dao veliki budžet, za razliku od prethodne nedelje kada je dobio najmanji.

